صحة الكرخ توضح الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

2020/07/30 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الموقف الوبائي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا اضافة للوفيات وحالات الشفاء.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات لهذا اليوم جاء على النحو الاتي: أبو دشير -——- ٩ أبو غريب ——— ٦ […]

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