الكاظمي: ماضون بفتح تحقيق بشأن كل المتورطين بالدم العراقي

2020/07/30 | 20:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة.وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال

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