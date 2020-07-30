2020/07/30 | 20:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الشرطة سيشارك في مباريات دوري أبطال آسيا بمقعد مباشر في دوري المجموعات فيما سيلعب الزوراء والقوة الجوية مباريات الملحق

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