2020/07/30 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سمية سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إن أي دولة تدعم مبادرة “كوفاكس” لضمان وصول عالمي عادل للقاحات كورونا، تزيد فرص تعميم اللقاح والوقاية من الوباء.وجاءت تصريحات سواميناثان خلال مؤتمر صحفي ب‍جنيف اليوم الخميس.وأفادت وكالة “رويترز” بأن أكثر من 75 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمبادرة التي يشترك في قيادتها تحالف اللقاحات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات عالمية الى دعم مبادرة تضمن الوصول العادل للقاحات كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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