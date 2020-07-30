2020/07/30 | 20:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا.. السجن 3 سنوات لمدير سابق في شركة "أونا أويل" بتهمة الرشوة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. السجن 3 سنوات لمدير سابق في شركة "أونا أويل" بتهمة الرشوة في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. السجن 3 سنوات لمدير سابق في شركة "أونا أويل" بتهمة الرشوة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).