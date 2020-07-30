وزير الصحة يوجه رسالة للعراقيين مع حلول عيد الأضحى

2020/07/30 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

نشر مكتب المرجع علي السيستاني، اليوم الخميس، رداً للاخير على استفتاء خاص بكيفية اقامة مراسم عزاء الامام الحسين في محرم مع وجود خطر كورونا.

وجاء في الاستفتاء "سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، ف

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة مزورة عن مستشفى الكندي العام.

وقالت الوزارة في بيان انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق هذه الصفحات او القنوات التي تبث الاشاعات التي تخل بالأمن الصحي للبلد، وذلك

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن مقطع فيديوي اشار لتأخر رحلة من بغداد الى بيروت بسبب أحد المسؤولين.

واعربت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان رسمي عن "اسفها لتأخر المسافرين على رحلة الخطوط الجوية

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