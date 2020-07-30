2020/07/30 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السيستاني يرد على استفتاء عن كيفية اقامة مراسم عزاء الامام الحسين مع وجود خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيستاني يرد على استفتاء عن كيفية اقامة مراسم عزاء الامام الحسين مع وجود خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).