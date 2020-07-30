2020/07/30 | 20:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأكد الكاظمي أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، وشدد سيادته على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.

وحثّ الكاظمي مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، جليل عدنان خلف، تقريراً عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومستلزمات نجاحها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).