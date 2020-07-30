2020/07/30 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان يُجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن إنتر ميلان عازم على تحويل حلمه بضم ليونيل ميسي إلى حقيقة، وذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجهيز مبلغ خيالي لانتقال ميسي الى الدوري الايطالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجهيز مبلغ خيالي لانتقال ميسي الى الدوري الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).