صحة الكرخ تبين الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

2020/07/30 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الموقف الوبائي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا اضافة للوفيات وحالات الشفاء.وذكرت الدائرة في بيان تلقته "أين نيوز" ، ان الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات لهذا اليوم جاء على النحو الاتي: أبو دشير -——- ٩أبو غريب ——— ٦الاعلام ———- ٨البياع ———— ١٦التراث ———- ١التاجي ———- ٥الحرية ———- ٣٦الخطيب ——- ٢الدورة ———- ١٠الدولعي ——— ١الرحمانية ——- ١السيدية ——— ٢الشالجية ——- ١الشرطة الخامسة ——- ١الشعلة ——— ٣٢الصالحية ——- ١الطارمية ——- ٢٣الطوبجي ——- ٢العامرية ——- ٢العطيفية —— ٩العلاوي ——- ٢الغزالية ——- ١٧القادسية ——- ٤الكاظمية ——- ٢٣الكرخ ———- ٥اللطيفية ——- ٣المحمودية —— ٣٠المكاسب ——— ٢المنصور ———- ١٠الوشاش ———- ١المواصلات ——- ٣اليرموك ———- ٩اليوسفية ——— ١حي الجامعة —— ٥حي الجهاد ——- ٢٥حي العامل ——— ٣٧حي العدل ——— ١٦سبع البور ———— ١شارع حيفا ———- ١سجن العدالة ——- ١ناحية الرشيد —— ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٨محافظة كربلاء ——— ١محافظة النجف ——- ١محافظة البصرة —— ١محافظة بابل ———-١محافظة الديوانية ——- ١محافظة واسط ——— ١محافظة ديالى ——— ١محافظة صلاح الدين ——— ١في حين بلغت حالات الشفاء: ١٩٨كما جاءت الفيات على النحو الاتي:– وفاة/٤٥سنة/انثى/ابو غريب/قرب جامع الرحمة.– وفاة/٧١سنة/ذكر/السيدية/محلة٨٢١– وفاة/٦٥سنة/انثى/الحرية/محلة٤١٨– وفاة/٤٨سنة/انثى/واسط/الصويرة/مجاور مدرسة الفرات.– وفاة/٦٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤١٦

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