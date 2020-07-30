شذرات من مذكراتي مع التاريخ -ا- على جدار الثورة السورية رقم:285 - جريس الهامس

2020/07/30 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس شذرات من مذكراتي مع التاريخ-1 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم 285عندماسمعت عبر سنين ثورتنا السورية العنقاء والرائدة التي نهضت نقية وسلمية في سبيل أبسط حقوق الإنسان وحق الحياة بكرامة ..



من تحت رماد نصف قرن من العبودية والإستبداد المبرمج إستعماريأ وإسرائيليا لحكم الطاغية والعميل حافظ الأسد وعائلته .وبعدمجابهة مطالب شعبنا السلمية بالرصاص.والدبابات ومعاناة أبناء شعبنا الذين فروا من الموت والغدروالإ ......





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