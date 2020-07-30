ابتكار طريقة لحماية المحاصيل الزراعية من دون استخدام المواد الكيميائية

2020/07/30 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفدرالية طريقة فريدة لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات الضارة، دون رشها بالمبيدات الكيميائية.وتفيد مجلة International Journal of Biological Macromolecules، بأن الطرق التقليدية لحماية المحاصيل الزراعية تتطلب معالجة البذور والتربة والمحاصيل بالمواد الكيميائية عدة مرات في الموسم.أما الوسيلة التي ابتكرها علماء جامعة سيبيريا الفدرالية، فيكفي وضعها بالتربة مرة […]

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