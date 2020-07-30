النجف تغلق سيطراتها الخارجية أمام الوافدين خلال عيد الأضحى

2020/07/30 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، استمرار الإجراءات بغلق السيطرات والمنافذ الخارجية للمحافظة أمام الوافدين خلال عيد الأضحى المبارك.

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