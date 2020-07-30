مكتب السيد السيستاني: هنالك العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها في ذكرى فاجعة الطف

2020/07/30 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب آية الله العظمى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن "هنالك العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها في ذكرى فاجعة الطف في التعبير عن الحزن والأسى.

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