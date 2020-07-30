المشاط يدين الحصار الأمريكي على سوريا وإيران

2020/07/30 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك وأدان الحصار الأمريكي على سور...

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