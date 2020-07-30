النفط يهوي بفعل بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وضبابية سياسية

2020/07/30 | 21:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

هوت أسعار النفط، الخميس، عقب بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وتغريدة من الرئيس دونالد ترامب بدا يحض فيها على إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

باع المستثمرون الأصول عالية المخاطر بعد أن غرد ترامب عن تأجيل التصويت.



وموعد انتخابات الرئاسة الأمريكية منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، لكن تعليقات ترامب رأى فيها البعض هجوما على نزاهة الانتخابات المقبلة، مما أثار قلق المستثمرين.

وقلصت أسواق النفط خسائرها الحادة.



وبحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.25 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 40.02 دولار للبرميل بعد أن نزلت أكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض عقد خام برنت، الذي يحل أجله يوم الجمعة، 95 سنتا ليسجل 42.80 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، "قد تخيم ضبابية سياسية خطيرة في الولايات المتحدة إذا أثيرت الشكوك حيال مواعيد الانتخابات."

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