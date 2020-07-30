نجاح يساري آخر في منطقة البلقان / مقدونيا الشمالية: «اليسار البديل» يدخل البرلمان للمرة الأولى - رشيد غويلب

2020/07/30 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في ظل ظروف تعد عموما غير مواتية لقوى اليسار ألأوربي، شهدنا مؤخرا نجاحين هامين لليسار في منطقة البلقان.



كان الأول دخول قوى اليسار لأول مرة البرلمان في كرواتيا، والثاني هو دخول اليسار البديل البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية للمرة الأولى ايضا.جرت في 15 تموز الفائت الانتخابات البرلمانية في جمهورية مقدونيا الشمالية، بعد ان تم تأجيل موعدها مرتين بسبب كورونا، وهي أول انتخابات تجري منذ تغيير ا ......





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