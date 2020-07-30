هونغ كونغ تسجل 149 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/30 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجل مركز هونغ كونغ للحماية الصحية اليوم الخميس، 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحصيلة قياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.وأشار المركز إلى أن “بين الحالات الجديدة، 4 إصابات وافدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض إلى 3151”.ويعتبر هذا اليوم التاسع على التوالي، الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة الجديدة في هونغ كونغ […]

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