الاعلام الامني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي

2020/07/30 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، 30 تموز، 2020، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".

واضاف البيان أنه "تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية".

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير، فيما كشف عن تورط 3 منتسبين بعمليات القتل باستخدام بنادق الصيد.

وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي، تابعته (

بغداد اليوم- ديالى

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، 30 تموز، 2020، من ضبط مضافة مهمة لتنظيم داعش في حوض زراعي شمال شرق ديالى.

وقال الناطق الإعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوة قتالية من ل

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس (30 تموز 2020)، مقتل ثلاثة أشخاص تابعين لحزب العمال الكردستاني، بعد تنفيذ الطيران التركي غارة جوية شمال العراق.





وأوضحت الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية، أن "الغارات

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