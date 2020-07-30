الاعلام الامني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد دون خسائر

2020/07/30 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “سقط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر”.واضافت، انه “تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية”.

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