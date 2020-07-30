سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد

2020/07/30 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا، مساء اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد المنطقة المحيطة بمطار بغداد بين فترة واخرى سقطو صواريخ كاتيوشا تطلق من مناطق عدة.

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