إصابة خامس وزير برازيلي بكورونا

2020/07/30 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال ماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض “كوفيد-19″، ليصبح خامس وزير في حكومة الرئيس جايير بولسونارو يصاب بالمرض.وجاء إعلان بونتيس على موقع “فيسبوك”، حيث قال إنه رهن الحجر الصحي ويعمل عن بعد.وأضاف: “جاءت نتائج فحوصي إيجابية.أنا على ما يرام، وأحس ببعض أعراض الإنفلونزا […]

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