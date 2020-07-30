شمال العراق.. “كهف” يكشف لغز : “كيف كان يموت الانسان القديم”!

2020/07/30 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كهف” شاندر، الذي يعد احد الشواهد على العصر الحجري للانسان، ويقع شمال شرق مدينة أربيل على سفح جبل برادوست في قضاء ميركسور، الكهف الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترا وعرضه 53 مترا ويمتد يعمق 40 مترا.من اقدم أماكن الذي عاش فيها انسانً يندرتال.كهف ((شاندر)) او شانةدةر بالكوردي.pic.twitter.com/tFGgTYffWg — Siakharas ميديون […]

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