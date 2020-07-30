اكتشاف تطور خطير لسرطان المعدة

2020/07/30 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء من اليابان وسنغافورة نموذجا جديدا لتطور سرطان المعدة، مرتبطا بفيروس إبشتاين-بار.ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء اكتشفوا أن الجينوم الفيروسي يغير “المظهر الطبيعي الجيني”، ما يساعد على تنشيط الجينات، التي يمكن أن تصبح جينات أورام بسبب الطفرات.وقد أجرى الباحثون تحليلا شاملا ومفصلا لبنى جينومية ثلاثية الأبعاد في الخلايا البشرية، واكتشفوا […]

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