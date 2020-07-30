وزير الداخلية العراقي: ضابطان ومنتسب قتلوا متظاهرين بأسلحة شخصية

2020/07/30 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أكدت الحكومة العراقية الخميس أنّ عناصر من القوات الأمنية تسببوا بمقتل متظاهرَين عراقيين خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستخدامهم أسلحة “شخصية”.وقتل ثلاثة متظاهرين بداية الاسبوع في بغداد، وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكشف نتائج التحقيقات سريعاً.وكشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مؤتمر صحافي الخميس، أنّ المسؤولين عن إطلاق النار على […]

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