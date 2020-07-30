وزير الزراعة : المستورد الذي لا يلتزم بوقت التجهيز سيضع في القائمة السوداء

2020/07/30 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، اليوم الخميس ، ان المستورد الذي لا يلتزم بوقت التجهيز سيضع في القائمة السوداء ويمنع التعامل معه مستقبلا فيما كشف عن حراك لمتابعة الشحنات المهربة.

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