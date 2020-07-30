سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد دون خسائر

2020/07/30 | 22:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخان، مساء الخميس، في محيط مطار بغداد الدولي، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.وبحسب بيان الجيش، انطلق الصاروخان، وهما من نوع كاتيوشا، من مكانين مختلفين بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد

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