عبد الغني الساعدي ..يعقد اجتماعا طارئا بمدراء المستشفيات والقطاعات لمناقشة خطة العيد ومواجهة كورونا

2020/07/30 | 22:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

عقد مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي اجتماعا موسعا بمدراء المستشفيات ومدراء القطاعات الصحية في جانب الرصافة لمناقشة خطة العيد لمواجهة كورونا.وناقش الاجتماع خطة الدائرة لمواجهة كورونا خلال عطلة العيد واستعدادات المستشفيات والقطاعات الصحية لمواجهة الجائحة وعمل المستشفيا...

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