2020/07/30 | 22:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم سقوط صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر

انطلاق الصاروخين كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).