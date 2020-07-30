بعد زيارة الكاظمي الأولى للسجون.. دعوة لعفو عام جديد يستثني 4 فئات

2020/07/30 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر النائب كريم ابو سودة، اليوم الخميس، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سجن مطار المثنى موفقة، وفيما دعا رئيس الوزراء إلى النظر بملفات المحكومين بـ"دعاوى كيدية"، طالب بتعديل قانون العفو العام.

وقال كريم ابو سودة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة رئس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سجن المثنى موفقة، رغم اننا لم نعرف تفاصيلها وماجاء فيها، لكنها تعتبر اول زيارة لرئيس وزراء عراقي للسجون".

ودعا ابو سودة إلى "تعديل قانون العفو "، معربا عن امله بأن "يطرح في المستقبل القريب وينظر القضاء العراقي بقضايا الابرياء في السجون"، مؤكدا أنه "لاعفو عن القتلة والمجرمين وسراق المال العام والمتورطين بجرائم ارهابية، ويجب استثناءهم من قانون العفو وتعديلاته".

واشار عضو اتحاد القوى في مجلس النواب، الى "وجود الكثير من الابرياء الذين زج بهم وراء القضبان بسبب دعاوي كيدية"، داعيا الكاظمي الى "مقابلة بعضهم والاطلاع على ملفاتهم من اجل بيان حقيقة وضعهم"، مشدداً بذات الوقت على ضرورة "حسم هذا الملف واعادة محاكمة من لديه اثبات على براءته، ومن تثبت التهمة بحقه فالقانون سياخذ مجراه، وخاصة من ارتكبوا جرائم بشعة بحق الشعب العراقي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (30 تموز 2020)، إن الكاظمي اجري زيارة ليلية تفقدية الى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة ليلية تفقدية مفاجئة الى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد".

واضاف البيان أن "الكاظمي اطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي".

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