2020/07/30 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكمارك :تسهيل دخول ارسالية اوكسيجين طبي و (١٠٠) سرير طبي عبر منفذ زرباطية الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 22:11.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك :تسهيل دخول ارسالية اوكسيجين طبي و (١٠٠) سرير طبي عبر منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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