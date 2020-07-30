وزير المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الكمارك

2020/07/30 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير المالية علي علاوي، الخميس، المضي بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات بالكمارك.





وقال علاوي في تغريدة على موقع تويتر تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "أكدت بعد تسلم مهامي، أن هذه الحكومة العراقية لن تتوانى عن التصدي للفساد في الجمارك العراقية".





وأضاف: "نحن ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات كجزء من برنامجنا الأوسع لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات".

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