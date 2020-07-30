مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

2020/07/30 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية “سو-27″، اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين، اقتربتا من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.وأضافت الوزارة، أن المقاتلة الروسية اقتربت من الطائرتين وحددت أنهما طائرتا استطلاع تابعتان للقوات الجوية الأمريكية.وذكرت الوزارة، أن الطائرتين هما P-8A “بوسيدون” وRC-135 للاستطلاع الاستراتيجي.وقالت الوزارة، إن المقاتلة الروسية “لم تسمح للطائرتين […]

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