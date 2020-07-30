عالميا..الدولار الامريكي يهوي متأثراً ببيانات اقتصادية

2020/07/30 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق -متابعة تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.وأظهرت تقارير رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 32.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق والتي أكدت دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.[…]

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