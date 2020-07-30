وزير النقل يوجه بمحاسبة المقصرين والمتسببين بتأخير الرحلات الجوية

2020/07/30 | 22:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، الخميس ، بمحاسبة المقصرين والمتسببين بتأخير الرحلات الجوية.وذكر بيان للوزارة ، ان " الشبلي زار مطار بغداد الدولي للاطلاع بشكل مباشرة على ملابسات حادثة تأخير رحلتي تركيا ولبنان والوقوف على اسباب التأخير وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة التي تعكر صفو رحلات المسافرين".وقال الشبلي بحسب البيان ان "راحة المسافرين من اولوياتنا والقانون ينفذ على الجميع من خلال الابتعاد عن المحاباة والمحسوبية في جميع مفاصل العمل ، مضيفاً ان "هناك تنسيق عالً مابين الجهات العاملة في مطار بغداد الدولي لتقديم ما بوسعها من جهود واعمال لتضفي بذلك طابع الخدمة التي يستشعر به المسافر الكريم منذ لحظات دخوله للمطار ولغاية مغادرته الى وجهة السفر وسنعمد لتلافي مثل هكذا حالات تسيئ لسمعة الناقل الوطني العراقي مستقبلاً .واضاف ان "وزير النقل وجه في وقت سابق ادارة الخطوط الجوية العراقية قبل ثلاثة ايام بمتابعة الرحلات الجوية بشكل دقيق والالتزام بالتوقيتات المحددة وانه سيتابع هذه التفاصيل بشكل يومي من اجل اعطاء صورة مكملة للجهد الخدمي والذي يهدف الى توفير الخدمات الضرورية للمسافرين" .

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