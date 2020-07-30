2020/07/30 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك رأيا شائعا يفيد بأن تناول الطعام الساخن مفيد للصحة.ولكن هذا غير صحيح، لأنه يلحق الضرر بالمعدة.أشار فيالوف، في حديث لراديو سبوتنيك، وتابعته /المعلومة/، إلى أن جسم الإنسان غير مكيف لتناول الأطعمة الساخنة جدا، ولكن يمكنه التكيف.وهذا التكيف ضار وخطر على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مخاطر تناول الطعام الساخن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مخاطر تناول الطعام الساخن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).