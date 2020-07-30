خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر

2020/07/30 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر.

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