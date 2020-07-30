متظاهرون غاضبون يغلقون دائرتي الماء والكهرباء شرق ديالى

2020/07/30 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى اغلق متظاهرون غاضبون مقر دائرتي الماء والكهرباء شرق ديالى، الخميس، احتجاجا على تردي الخدمات الاساسية.وقال قاسم الشمري احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اهالي منطقة دور مندلي في قضاء بلدروز( 30كم شرق بعقوبة) والمناطق القريبة منها اغلقوا مبنى دائرتي الماء والكهرباء وسط القضاء والمطالبة بتغير اداريتهما بسبب تردي غير مسبوق للخدمات الاساسية”.واضاف، […]

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