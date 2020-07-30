2020/07/30 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اغلق اهالي منطقة حي الحوراء في كربلاء طريق كربلاء – بغداد بعد انقطاع للكهرباء لمدة ٣ أيام متتالية.وقال عدد من الأهالي لمراسل /المعلومة/، ان “اننا قطعنا شارع بغداد عند مدخل كربلاء للفت انتباه المسؤولين لمنطقتنا التي انقطعت عنها الكهرباء منذ ٣ أيام متتالية”.واضافوا ان “جميع الدوائر والجهات العليا في المحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون شارع بغداد عند مدخل كربلاء بسبب الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون شارع بغداد عند مدخل كربلاء بسبب الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).