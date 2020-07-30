4 دقائق كادت تفسد صيام عرفة على ملايين المسلمين في مصر

2020/07/30 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم في مصر، عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق تقريبا.ونقل موقع “الوطن” عن مدني قوله إن التحقيق جار لمعرفة أسباب الخطأ الذي لاحظه عدد من متابعي الإذاعة.وأثار الحادث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد مغردون إذاعة […]

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