سلطة الطيران تصدر توضيحا حول تأخر إحدى الرحلات وتؤكد اتخاذها إجراءات بشأن ذلك

2020/07/30 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطة الطيران

أعربت سلطة الطيران المدني العراقي، عن اسفها لتأخر المسافرين على إحدى رحلة الخطوط الجوية العراقية المتجهة من بغداد إلى بيروت.

وأكدت السلطة في بيان وضحت فيه موقفها من المقطع المصور الذي نشره مسافرون على تلك الرحلة، أكدت انها ومن باب الحرص على سلامة المسافرين واحترام مواعيد الطيران، فإنها وجهت إنذارا الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات، على الرغم من إن سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي لم تكونا السبب في التأخير، اضافة الى فتحها تحقيقا لمعرفة أسباب تاخير الطائرة عن موعد انطلاقها، مبينة أنها تعمل على تطبيق التعليمات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني، ولن تستثني في ذلك أي جهة أو شخصية.

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