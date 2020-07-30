الحلبوسي مهنئا بالعيد: على الجميع تحمل المسؤولية لإصلاح الأوضاع

2020/07/30 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية لاصلاح الاوضاع.

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