رئيس مجلس النواب يهنأ الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك

2020/07/30 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية لاصلاح الاوضاع، فالوقت لن يبق مفتوحا امام صبر العراقيين.وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة له، على منصة تويتر واطلعت عليها “تقدم”، “اتقدم لابناء شعبنا بالتهنئة لحلول عيد الاضحى المبارك، سائلا المولى الكريم ان يجعله …

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