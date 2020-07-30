استيراد بغداد للكهرباء من أربيل.. جهة ستستلم الأموال وليست حكومة كردستان

2020/07/30 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الخميس، على استيراد الحكومة العراقية، الطاقة الكهربائية من حكومة اقليم كردستان، فيما كشف عن الآلية التي ستتبعها الحكومتين بشأن ذلك.

وقال المطلبي لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة بغداد لا يجوز لها استيراد الكهرباء من حكومة اقليم كردستان مقابل الأموال، لأن هذا الامر بحاجة إلى قرار اتحادي".

واضاف أن "الحكومة العراقية، سوف تستورد الطاقة الكهربائية من شركة اهلية تابعة للقطاع الخاص عائدة لرجل اعمال عراقي، ليس لها اي علاقة بحكومة اقليم كردستان، فالأموال سوف تعطى لهذه الشركة، وليس لحكومة الاقليم اي دخل".

وفي وقت سابق، اوضح المدير العام لانتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كردستان، ديار بابان ، الخميس (30 تموز 2020)، بشأن الكهرباء التي ستشتريها الحكومة المركزية في بغداد من إقليم ردستان، مبيناً أنها لن لن تؤثر على ساعات تجهيز الطاقة في محافظات الإقليم.

وقال بابان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكهرباء التي ستشتريها بغداد لن تؤثر على ساعات تجهيز الطاقة في الإقليم"، مبينا أن "انتاج الكهرباء في اقليم كردستان حاليا هو اكثر من 3150 ميغا واط".

واضاف، أن "تجهيز المواطنين في محافظات إقليم كردستان لن يتأثر في حال اشترت حكومة بغداد الكهرباء من كردستان".

وبين، أن "الكهرباء التي ستشتريها حكومة بغداد ليست (الوطنية) وانما سيتم شراؤها من المستثمرين والشركات"، لافتا إلى أن "كمية الكهرباء التي ستشريها بغداد هي 450 ميغا واط".

واشار بابان إلى أن "بغداد ستشتري من وحدات انتاج الطاقة المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود الوقود لتشغيلها وبغداد ستدفع الأموال المخصصة للوقود مقابل استلام الطاقة".

وكان وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، أعلن الثلاثاء (28 تموز 2020)، البدء باستيراد الطاقة من كردستان وتركيا، لتجهيز المحافظات العراقية خلال اليومين المقبلين.

وقال حنتوش خلال كلمة بحضور النائب عدنان الزرفي ومحافظ النجف لؤي الياسري، إن "العراق يعاني النقص في تجهيز الكهرباء خلال أيام الصيف".

وتشهد غالبية المحافظات العراقية، تظاهرات واحتجاجات على تردي الكهرباء وسوء تزويد المواطنين بها.

وأضاف حنتوش، أن "الوزارة ستقوم باستيراد 450 ميغا واط من إقليم كردستان، و200 ميغا واط من تركيا"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستعكس تحسناً في ساعات تجهيز الطاقة الكرهبائية لمحافظات الفرات الأوسط".

وأشار حنتوش إلى أن "معاناة العراق مع تجهيز الكهرباء تتركز في شهرين فقط خلال الصيف، وسنعمل خلال اليومين المقبلين باستيراد الكهرباء من كردستان وتركيا".

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