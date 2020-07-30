بيل غيتس والمحكمة الدولية - مشعل يسار

2020/07/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار ============مهما حاول بيل جيتس مؤخرًا تبرير عواقب الفيروس التاجي خوفاً من العقاب على جريمته المتمثلة في عزل الإنسانية وتدمير اقتصادات الكثير من البلدان، بينما هي في نفس الوقت زادت ثروة بعض أباطرة المال في العالم والجهات الدولية الفاعلة، فإنه لن يستطيع تجنب هذا العقاب عاجلا أم آجلاً.



ومنظمة الصحة العالمية التي سكِرت بأموال غيتس وتحولت إلى ألعوبة في يده ستحاكم هي أيضاً على يد محاكم محلية وكذلك أ ......





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