حكومة كردستان ترد على تقرير للعفو الدولية حول معاناة الأيزيديين الناجين من داعش

2020/07/30 | 23:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت حكومة اقليم كردستان، على تقرير لمنظمة العفو الدولية، بشأن معاناة الاطفال الايزيديين الناجين من قبضة الاسر لدى تنظيم داعش الارهابي.

وأكد منسق التوصيات الدولية الدولية بحكومة الإقليم ديندار زيباري في تصريح، ان حكومة كردستان سعت جاهدة من خلال عدد من الجهات المتخصصة بهذا الشأن، الى تلبية احتياجات الأطفال الايزيديين، وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية، لافتا الى استمرار بقاءبعض القضايا على المحك، مثل نقص الأموال، وأمراض ما بعد الصدمة، والحصول على الوثائق القانونية والعوائق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكشف زيباري عن بعض العوائق التي تعرقل عملية الحصول على بطاقات الهوية والجنسية و أوراق الزواج، مشيرا الى ما وصفها ببعض العيوب في القانون العراقي، ومن بينها تلك المتعلقة بتسجيل الأطفال المولودين من آباء مجهولين على أنهم مسلمون.

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