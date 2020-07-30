الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

2020/07/30 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، أو أي إصابات أخرى بين الحجاج.

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