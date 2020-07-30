2020/07/30 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نادي برشلونة، اليوم الخميس، عرضًا رسميًا إلى البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي الذي بات على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن ستامفورد بريدج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقدم عرضاً رسمياً لضم ويليان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقدم عرضاً رسمياً لضم ويليان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).