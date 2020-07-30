‫الحلبوسي يدعو الجميع لتحمل المسؤولية لاصلاح الاوضاع‬

2020/07/30 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الخميس، على استيراد الحكومة العراقية، الطاقة الكهربائية من حكومة اقليم كردستان، فيما كشف عن الآلية التي ستتبعها الحكومتين بشأن ذلك.

وقال المطلبي لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر النائب كريم ابو سودة، اليوم الخميس، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سجن مطار المثنى موفقة، وفيما دعا رئيس الوزراء إلى النظر بملفات المحكومين بـ"دعاوى كيدية"، طالب بتعديل قانون العفو العام.

وقال كري

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الخميس، الدوافع التي اوردها 3 من منتسبي قوات الامنية تورطوا بقتل متظاهرين اثنين وفقاً لما اعلنه الوزير عثمان الغانمي في وقت سابق.

واوضح معن في مقابلة متلفزة تابعتها (بغد

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