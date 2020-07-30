2020/07/30 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشان تعطيل رحلة الخطوط الجوية المتوجهة الى بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 23:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشان تعطيل رحلة الخطوط الجوية المتوجهة الى بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشان تعطيل رحلة الخطوط الجوية المتوجهة الى بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).